Sumol+Compal: Despedimentos em Almeirim podem atingir 10 pessoas

A Sumol+Compal vai avançar com um despedimento coletivo que deverá abranger cerca de 80 pessoas, indicou hoje fonte oficial da empresa à Lusa. O JORNAL O ALMEIRINENSE sabe que na unidade de Almeirim vão ser despedidas 10 pessoas, mas poderá admitir mais pessoas para o novo armazém.



A mudança do armazém de Leiria para Almeirim contínua em curso e para lá das contratações que já foram feitas para esse sector, o nosso jornal sabe que estão previstas ainda mais e no balanço final, devem ser contratadas mais do que as que foram dispensadas.

“Esta é uma decisão muito difícil, tomada perante uma conjuntura excecional, que afetará 5,5% dos nossos colaboradores em diferentes áreas da organização, mas que se afigura fundamental para assegurar a sustentabilidade económico-financeira da empresa”, disse o grupo, em comunicado.

A empresa garante pagar indemnizações “acima do quadro legal”, bem como estender alguns benefícios, incluindo os seguros de saúde.