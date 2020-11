Covid-19: Surto em Benfica do Ribatejo

Ao que o Jornal O ALMEIRINENSE apurou foi detetado um surto de Covid-19 num lar a funcionar na freguesia de Benfica do Ribatejo. Neste espaço, todos os utentes testaram positivo e das mortes registadas no concelho, umas delas estava neste lar.



As autoridades já tomaram conhecimento desta situação e uma vez que todos os utentes testaram positivo ficou decidido que as pessoas recebessem os cuidados de saúde no lar.



Portugal registou esta terça-feira mais 62 mortes e 3817 casos de infecção pelo novo coronavírus. No total, o país contabiliza 3021 óbitos e 187.237 pessoas infectadas desde Março.



Os dados foram divulgados esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), mas dizem respeito à totalidade do dia de segunda-feira.