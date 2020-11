U. Almeirim Sad soma novo desaire; Fazendense ganha

O U. Almeirim Sad averbou a terceira derrota no Campeonato de Portugal na Série F. Os almeirinenses perderam em casa diante o Loures por 1-0.



O U. Almeirim tem apenas três pontos.



O Fazendense, na 6.ª jornada do Distrital, ganhou frente ao Samora Correia por 3-2. O Fazendense está em quarto lugar, com U. Tomar e Glória.



Na 2.ª Distrital, o Benfica do Ribatejo ganhou ao Fazendense 2-1.