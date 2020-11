Tigres soma “vitória importante”

“Vitoria importante, frente a um adversário que vinha de duas vitorias consecutivas e que chegava a Almeirim moralizado”, descreve André Luís após uma vitória do HC Tigres diante do Famalicense (4-1) na jornada 8 do Campeonato da 1.ª Divisão.



“Entramos demasiado ansiosos no jogo, a querermos fazer tudo rápido demais e isso levou a que cometessemos alguns erros defensivos que nos levaram a perder (0-1) para o intervalo. Na segunda parte retificamos alguns posicionamentos defensivos, fomos mais pressionantes na saída do Famalicense, empatamos num lance de insistência e depois de passarmos para a frente com a transformacão de um penalty, fomos calculistas e frios a gerir os momentos de um jogo demasiado quezilento, vencendo justamente por 4-1”, contínua a comentar a partida do passado sábado.



Esta foi a primeira vitória em casa no Campeonato e chega agora aos sete pontos, que nos dão alguma moral para abordarmos os próximos jogos com Oliveirense em casa (11/11) e Turquel fora (14/11).