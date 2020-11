Festival Guitarra d’Alma arrancou este fim-de-semana em Almeirim

Arrancou na sexta-feira, 6 de novembro, no CineTeatro de Almeirim, a VII edição do Festival Guitarra d’Alma, organizado por Custódio Castelo e com o apoio do Município de Almeirim ( Câmara Municipal, Cine Teatro e Centro Cultural de Fazendas de Almeirim).

Devido à situação pandémica, este ano o Festival da guitarra portuguesa é mais curto e não percorre todo o concelho, como é hábito, de forma a assegurar as normas de saúde pública recomendadas pela DGS.

Na sexta-feira, o festival abriu com o Ensemble de Guitarras da ESART, exibindo a qualidade dos alunos do mestre Custódio Castelo e no sábado, dia 7, o Centro Cultural de Fazendas de Almeirim recebeu um trio de peso: Custódio Castelo, Ianina Khmelik, a violoncelista que já tinha surpreendido o público, numa exibição a solo, na edição do festival de há dois anos e Carlos Menezes no contrabaixo. Custódio Castelo voltou a surpreender nas demonstrações da flexibilidade sonora da guitarra e dos diálogos instrumentais.

No próximo dia 13 de novembro, a Guitarra d’Alma regressa ao Centro Cultural de Fazendas de Almeirim com a guitarra portuguesa no fado com Jorge Geadas. No sábado, dia 14, o festival presta homenagem a Amália Rodrigues com Custódio Castelo e Jorge Fernando a atuar no Cine Teatro de Almeirim.

Chave de Ouro no encerramento da VII edição de um prestigiado festival que celebra a música portuguesa e que, embora em tempos de COVID, veio demonstrar que é possível celebrar a cultura, respeitando e cumprindo todas as normas de segurança recomendadas pela DGS.