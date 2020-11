Footkart recebe Bandeira da Ética

O Footkart EFKA recebeu este sábado, dia 7 novembro, a Bandeira da Ética no Desporto, pelas 15h30m no Auditório do Estádio Municipal de Almeirim, das mãos da Diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., Eduarda Marques, e do técnico José Branco.

Estiveram presentes na cerimónia o Presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, o Vice-presidente e Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Almeirim, Paulo Caetano e o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro.

O momento que simbolizou o empenho e a dedicação do clube em prol da Ética no Desporto é a consequência do trabalho desenvolvido ao longo dos anos e que agora é materializado no reconhecimento pelo IPDJ publicamente através da atribuição da respetiva bandeira.

Na ausência de jogos ao fim de semana, o clube escolheu para este dia, tão especial, o dia em que realizou / dinamizou em Almeirim em parceria com a Ocean Medical, a Associação de Futebol de Santarém, a Federação Portuguesa de Futebol e a Câmara Municipal de Almeirim uma sessão de formação em “Suporte Básico de Vida e DAE”.

“Formação que o clube considera ser vital para precavermos o PRESENTE e o FUTURO de TOD@S os que estão próximos no dia-a-dia. Tratou-se assim de um dia repleto de atividade no UNIVERSO FOOTKART numa época atípica e em que todos esperamos que regresse à normalidade o mais breve possível mas na altura em que estejam reunidas as condições para que TOD@S possamos estar novamente em segurança …”, disse Vasco Carvalho a O ALMEIRINENSE.