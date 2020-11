Não há soluções, há caminhos: 4 de novembro

Há problemas tão graves, situações pessoais tão dolorosas e complexas, que Cristo disse: “Intervir aí só com muita oração!” Que quer isso dizer? Que vamos pedir milagres? Não. Quer dizer que há coisas a que só se chega quando se vêem como Deus as vê e que só se curam com o amor com que Deus ama.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.