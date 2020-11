Concelho de Almeirim recebe inauguração de Espaço do Cidadão e Biblioteca Móvel

A Câmara Municipal de Almeirim inaugurou esta quarta-feira, dia 4 de novembro, a Bibliomóvel, uma carrinha que vai ser uma biblioteca itinerante e igualmente um Espaço do Cidadão para promover a proximidade entre populações.

Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, afirmou que juntar dois serviços num só espaço não só leva “a cultura aos vários locais onde não existe biblioteca física e junta-lhe uma componente de modernização administrativa que é o Espaço do Cidadão”.

Maria de Fátima Fonseca, Secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa, admitiu que a Bibliomóvel é um equipamento de proximidade e que tem a vantagem de levar “o serviço público junto das pessoas, junto das suas casas em horário que não é o padrão de funcionamento de equipamento público”. A Secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa também salientou que adquirir a Bibliomóvel coloca Almeirim “no Plutão da frente relativamente a esta modalidade de proximidade reforçada com os cidadãos.”

A Bibliomóvel vai passar pelas várias localidades do concelho de Almeirim. Na Tapada e Raposa, vai ser no primeiro sábado do mês, em Azeitada, Benfica do Ribatejo, Cortiçóis e Foro de Benfica no terceiro sábado do mês e em Paço dos Negros e Marianos no quarto sábado de cada mês.