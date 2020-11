420 reuniões de negócios online já realizadas no NERSANT Business 2020

A 1.ª edição virtual do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo arrancou na passada segunda-feira, dia 2 de novembro, com a participação de 94 importadores estrangeiros de 46 mercados internacionais e 92 empresas nacionais. Nos primeiros dois dias do evento foram já realizadas 420 reuniões B2B virtuais entre empresas nacionais e estrangeiras.

O NERSANT Business 2020, encontro internacional de negócios anual promovido pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, passou para a esfera virtual, com as empresas estrangeiras e nacionais a aderir em massa a esta nova modalidade, que assenta numa plataforma de matchmaking, de perfis comerciais das empresas participantes e na exploração de oportunidades de negócios nesta “rede empresarial online”, que permite ainda enviar pedidos de agendamento de reuniões.

De facto, tem sido este trabalho de prospeção online que as empresas inscritas – nacionais e internacionais – têm realizado nas últimas semanas. Os resultados estão à vista, com a realização, nos primeiros dois dias do evento, de 420 reuniões de negócios online. Até ao dia 6 de novembro, data em que encerra o Encontro Internacional de Negócios, estão agendadas 281 reuniões online, estando ainda 466 em processo de agendamento.

Alemanha, Angola, Arábia Saudita, Austrália, Bélgica, Bósnia, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Camarões, Canadá, China, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovénia, Estados Unidos da América, Estónia, Finlândia, França, Gana, Holanda, Hungria, India, Irlanda, Itália, Macedónia do Norte, Malásia, Marrocos, Omã, Paraguai, Peru, Polónia, Qatar, República Checa, República Dominicana, Roménia, Rússia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sérvia, Suíça, Ucrânia e Vietname são os 46 mercados internacionais presentes, que transportaram para a o NERSANT Business a participação de 94 importadores estrangeiros. Entre as categorias de produtos mais procurados estão as áreas Alimentar e bebidas; Artigos para a casa; Mobiliário e decoração; Pedras naturais e ornamentais; Materiais de construção; Equipamentos para hotelaria; Metalomecânica; Máquinas e equipamentos; Novas tecnologias; e Equipamentos eletrónicos. Quanto à participação nacional, estão representadas na plataforma e a participar no Encontro, 92 empresas.

De referir que o NERSANT Business 2020 é uma ação no âmbito do projeto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a cofinanciado de 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020.