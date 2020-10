Constrangimentos no abastecimento de água vão percorrer todo o concelho de Almeirim

A Águas do Ribatejo (AR) informa que, devido a trabalhos de Limpeza e Higienização dos reservatórios espalhados pelo concelho de Almeirim, onde vão ser utilizados sistemas alternativos para garantir o abastecimento de água, preveem cortes no abastecimento de água e no abastecimento de água com redução de pressão.

No reservatório de Almeirim, o constrangimento vai decorrer no dia 2 de novembro entre as 08:00h e as 15:00h e vai percorrer a cidade e toda a localidade de Tapada.

No reservatório de Fazendas de Almeirim, o período de constrangimento vai decorrer entre as 08:00h e as 18:30h do dia 3 de novembro e vai percorrer toda a povoação de Fazendas de Almeirim, nas Ruas 25 de Abril (a partir do 33) e Alfredo Lima, situadas em Frade de Cima. As seguintes ruas de Paço dos Negros também vão passar pelo constrangimento previsto pela AR:

· Rua do Cabeço

· Rua da Escola

· Rua General Humberto Delgado até ao nº 144

· Rua dos Pirolitos

· Rua Empresarial dos Santos Teixeira

· Rua Manuel Pé Leve

· Rua José Braz

· Rua Moinho de Vento (entre a Rua Manuel Pé leve até Rua da Mouquita)

· Rua canto das Carvalhas

· Rua da Liberdade

No reservatório da freguesia de Benfica do Ribatejo, o período de suspensão no abastecimento de água vai decorrer entre as 22:00h do dia 3 de novembro até às 03:00h da madrugada de 4 de novembro na povoação de Benfica do Ribatejo, Cortiçóis e Azeitada.

Em Foros do Benfica, o período de constrangimento de corte do abastecimento de água vai decorrer entre as 17:00h até às 19:00h do dia 4 de novembro e vai percorrer a povoação de Foros do Benfica.

No dia 5 de novembro, entre as 15:00h e as 21:00h, a AR prevê constrangimentos no abastecimento de água com redução de pressão nas zonas baixas de Paço dos Negros, Marianos e Murta.

Na Zona Alta do Bairro Novo, situado em Marianos, prevê-se a suspensão da água entre as 16:00h e as 22:00h do dia 5 de novembro.

No dia 6 de novembro, entre as 14:00h e as 22:00h, a Águas do Ribatejo prevê constrangimentos no abastecimento de água que vai percorrer toda a povoação da freguesia de Raposa.

Em todas as situações, a Águas do Ribatejo sugere aos consumidores que providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de eventuais falhas no abastecimento.

A AR também alerta que não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento. Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente.