Câmara adere ao programa “Vacinação SNS Local”

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim assinou, a 19 outubro, um protocolo que permite à Câmara de Almeirim aderir ao programa “Vacinação SNS Local”, uma parceria com a Dignitude e as Farmácias Portuguesas.



Este protocolo permite que os munícipes com idade igual ou superior a 65 anos aos quais seja administrada vacina gratuita contra gripe o possam fazer também nas farmácias do concelho. O pagamento deste serviço fica a cargo da Câmara (90%) e da Dignitude (10%) e visa facilitar a vacinação neste ano de pandemia.



“Desta forma, os utentes maiores de 65 anos terão direito a vacinar-se contra a gripe gratuitamente, numa farmácia da sua preferência, à semelhança do que acontece nos centros de saúde. Este alargamento da vacinação permitirá o aumento significativo dos locais de vacinação, permitindo uma maior proximidade para muitos dos idosos e, consequentemente, uma menor concentração de pessoas nos locais habituais de vacinação.”