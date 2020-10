Câmara Municipal de Almeirim lança campanha de esterilização

A Câmara Municipal de Almeirim começou esta terça-feira, dia 20 de outubro, uma campanha de esterilização gratuita dedicada aos animais de estimação.

Os requisitos necessários para a esterilização é que a população seja do munícipe residente no concelho de Almeirim, os animais tenham microchip aquando da cirurgia de esterilização, sejam animais adotados e animais errantes (animais encontrados na rua que tenham sido abandonados ou que não possuam identificação).

A população do concelho de Almeirim pode fazer a inscrição para esterilizar gatos e cães de companhia através do preenchimento de um documento disponível no site do Município de Almeirim ou no Balcão Único da Câmara Municipal de Almeirim e enviar para o mail geral@cm-almeirim.pt A campanha termina dia 15 de novembro.