NERSANT reúne 250 participantes de norte a sul do país em webinar sobre programas financiados

Com o objetivo de esclarecer as empresas e empresários sobre os programas financiados de apoio à atividade empresarial, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém dinamizou na tarde do dia 19 de outubro, um seminário online onde apresentou diversos projetos com financiamento comunitário que pretendem aumentar a competitividade dos negócios. 250 participantes de norte a sul do país assistiram à apresentação da associação.

O interesse na sessão online extrapolou as fronteiras da região do Ribatejo, com a sessão online gratuita da NERSANT a conseguir a participação de 250 participantes, de norte a sul do país. O interesse no webinar prende-se com a pertinência dos assuntos abordados, uma vez que os programas financiados apresentados podem ser importantes ferramentas para o aumento da competitividade e volume de negócios das empresas.

No âmbito da internacionalização, a associação empresarial apresentou o NERSANT Business 2020 – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, que este ano assume formato totalmente online. Realizado de 02 a 06 de novembro, este evento decorre através de uma plataforma de matchmaking onde cada empresa participante cria um perfil comercial e agenda reuniões de negócio online. Ainda neste âmbito, foram apresentadas as missões empresariais, seu modo de funcionamento e condições de participação.

Quanto aos incentivos, foram apresentados o ATIVAR.PT – Programa Reforçado de Apoios ao Emprego e à Formação Profissional, bem como o novo SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (Programa de Apoio à Produção Nacional).

Relativamente à formação, a NERSANT deu a conhecer a Formação Modular Certificada, que apresenta um conjunto de ações de formação financiadas online para empresas, bem como os projetos de consultoria e formação para empresários Move PME e Melhor Turismo 2020, ambos com financiamento de 90%.

Paralelamente aos programas financiados, e com o objetivo de alavancar os negócios na região do Ribatejo, a associação empresarial deu ainda a conhecer a plataforma Compro no Ribatejo e a feira virtual Ribatejo Trade Market – Mercado de Oportunidades, certame que se vai realizar entre o dia 1 de novembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021, com participação gratuita para empresas associadas.