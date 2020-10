Covid-19: Aluna testa positivo

Uma aluna do 12.º ano da Escola Secundária Marquesa da Alorna testou positivo no domingo, dia 18 outubro e a turma está em casa, em isolamento.



“Imediatamente desencadearam-se os procedimentos previstos no plano de contingência do Agrupamento de Escolas de Almeirim, nomeadamente o contacto com a Sra. Delegada de Saúde”, descreve José Carreira.



A Delegada de Saúda deu depois instruções para que os colegas de turma ficassem em isolamento profilático, bem como os docentes que contactaram diretamente com a aluna nos últimos dias.



Estes elementos irão fazer teste por prescrição da DGS e todos os encarregados de educação e alunos foram avisados logo nesse dia.



Ainda no domingo, pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a Proteção Civil desinfetou os blocos de aulas, do bar e administrativo da ESMA.



Neste momento as aulas para estes alunos estão a decorrer online. Os professores que estão em isolamento profilático também estão a lecionar à distância as aulas com as outras turmas.



“Infelizmente esta é uma situação com a qual temos que nos habituar, esperando que não se torne demasiado frequente para não condicionar em demasia o normal funcionamento dos serviços.Para já o ambiente está tranquilo em todos os espaços escolares do Agrupamento. Apela-se a todos os elementos da comunidade escolar, tal como temos feito desde o início, o cumprimento das regras definidas, para evitar a propagação do vírus”, conclui o responsável do Agrupamento.



Esta aluna é dos 15 casos ativos no concelho de Almeirim.