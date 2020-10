Aviso: Condições adversas

De acordo com a informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê-se um agravamento das condições meteorológicas a partir da tarde de segunda-feira, dia 19 de outubro, com chuva forte, persistente e generalizada no território de

Portugal continental e vento forte.





Face à situação acima descrita, poderão ocorrer os seguintes efeitos:

.Possibilidade de inundações rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem;

. Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis;

. Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;

. Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água;

. Danos em estruturas montadas ou suspensas;

. Possibilidade de queda de ramos ou árvores;

. Possíveis acidentes na orla costeira.

. Deslizamentos de terra causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência.