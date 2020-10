Covid não pára Guitarra D`Alma

O Festival Guitarra D`Alma este ano diminui o número de espetáculos e em vez de seis passa para quatro de 6 e 14 de novembro.



O Festival abre a 6 no Cine-Teatro com um Ensemble de Guitarras, a 7 há espetáculo no Centro Cultural de Fazendas, a 13 é a vez de José Geada e a 14 a homenagem a Amália com Jorge Fernando e Custódio Castelo.



Os bilhetes já estão disponíveis na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim. O passe geral custa 15 euros.