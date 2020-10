COVID-19: Almeirim com 15 casos em vigilância

A situação dos casos de COVID-19 no Concelho de Almeirim tem nas últimas semanas tido um ligeiro aumento, seguindo a tendência nacional, muito embora de forma mais moderada .



Até ao momento, estão 47 casos confirmados no concelho, com 40 pessoas recuperadas, um óbito, seis casos ativos no concelho e 15 em vigilância ativa.

Portugal registou esta segunda-feira mais 14 mortes e 1249 casos de infecção pelo novo coronavírus. O país contabiliza agora um total de 2094 óbitos e 87.913 infecções desde o início da epidemia.

Dos novos casos, 602 foram identificados na região Norte, onde morreram mais oito pessoas nas últimas 24 horas. As outras seis mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 505 novos casos.