Um milhão: Piscinas e relvado reinaugurados

Depois da inauguração da requalificacão da Escola de Cortiçóis com a presença da Ministra Alexandra Leitão, agora foi a vez do Secretário de Estado João Paulo Rebelo inaugurar as obras nas piscinas e o novo campo do Fazendense.

Nas duas fases da obra nas piscinas e no novo campo do Fazendense, a autarquia investiu aproximadamente um milhão de euros. Duzentos mil em Fazendas e 800 mil nas piscinas.



A inauguração das Piscinas Municipais de Almeirim data de 1997 que à época custaram 1,5 milhões de euros.



O novo campo sintético de Fazendas vai servir 200 jovens.