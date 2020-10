Curso online “Prevenção e Combate a Incêndios” avança dia 15 de outubro

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai iniciar no dia 15 de outubro o curso online financiado “Prevenção e Combate a Incêndios”. Com inscrições gratuitas, a ação de formação pretende munir os participantes de competências teórico-práticas que permitam prevenir e combater incêndios corretamente. Estão abertas inscrições para as últimas vagas.

A ação de 25 horas, inserida no âmbito das Formações Modulares Certificadas, tem como objetivos específicos dotar os participantes de conhecimentos que lhes permitam utilizar os meios de 1.ª intervenção, aplicar técnicas de 1.ª intervenção em primeiros socorros e aplicar os procedimentos estabelecidos nos planos de emergência, ferramentas essenciais à correta prevenção e combate de incêndios.

“Planos de emergência: metodologias, meios e equipamentos necessários”, “Procedimentos em emergência”, “Critérios de localização e manutenção de equipamentos de combate, de evacuação e de primeiros socorros”, “O fogo, agentes extintores e métodos de extinção”, “Estratégias e táticas de ataque”, “Equipamentos de proteção individual e respetivas características”, “Organização das equipas de intervenção”, “Tipos de emergência” e “Entidades e organismos responsáveis pela proteção civil” são os conteúdos programáticos da formação.

O curso “Prevenção e Combate a Incêndios”, sendo uma das ações integrantes das Formações Modulares Certificadas da NERSANT, não acarreta qualquer custo para o participante ou empresa, uma vez que é financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português. A ação de formação decorre em formato totalmente online, pelo que os participantes devem ter acesso a um computador ou smartphone com internet para participar nas aulas.

De referir que as ações no âmbito da Formação Modular Certificada são destinadas a ativos empregados e desempregados Não Longa Duração, isto é, há menos de 12 meses. Além do certificado de qualificações, esta formação oferece subsídio de alimentação de 4,77 euros/dia e seguro de acidentes pessoais para desempregados.

Os interessados em garantir vaga na ação “Prevenção e Combate a Incêndios” devem inscrever-se na área Formação > Cursos Financiados no portal da NERSANT, em www.nersant.pt. Para mais informações, está à disposição o Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 500.