Numa época em que as redes sociais estão no seu auge, os discursos fáceis e de apelo ao ódio são cada vez mais comuns e reais. As pessoas estão desgastadas psicologicamente com tudo que se tem vivido fruto desta pandemia e da crise que antecedeu, e, isso acaba por as deixar levar naquilo que podemos dizer que é feito por políticos populistas, que dizem tudo aquilo que é fácil de se dizer e aquilo que a população gosta de ouvir, independentemente mesmo quando sabem que o que dizem não é real ou então nem é possível de se realizar.

Nestes tempos em que uma mentira se espalha de uma forma gigantesca, ao ponto de parecer real, antes de partilhamos seja o que for nas redes sociais devemos ter o cuidado e atenção de verificar a veracidade das noticias e informações que muitas vezes vêm de uma fonte não segura e com o objetivo de causar o ódio, o pânico e destabilizar a sociedade.

Findando, tentemos ser tolerantes e justos no que lê-mos nas redes sociais e antes de incendiar mais, vamos verificar se é real e se gostávamos que o dissessem o mesmo sobre nós.

P.s.: deixar este último parágrafo para dar os parabéns ao jornal O Almeirinense, que nesta quinzena, mais concretamente no dia 24 de setembro fará os seus sessenta e cinco anos, sessenta e cinco anos de um jornalismo profissional e responsável em prol dos almeirinenses e de Almeirim. Parabéns e continuação de muito sucesso.

Joaquim Gomes

Partido Socialista

Opinião publicada na edição de 15 de setembro