Santa Casa da Misericórdia de Almeirim recebe Kit de Desporto

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim recebeu esta terça-feira, dia 29 de setembro, dia do desporto sénior, o Kit de Desporto Sénior certificado e destinado para os utentes do Lar São José.

Pedro Sousa e Silva e Sérgio Pacheco foram os representantes da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e a entrega foi feita pela delegação regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

A iniciativa também contou com os comunicados de Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e de Vitor Pataco, Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, as apresentações do Portal por Luís Jacob, Presidente da RUTIS e dos dois parceiros do portal: a Câmara Municipal de Almeirim, por Paulo Caetano, vereador do desporto da Câmara Municipal e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, por Hugo Louro.

O evento realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim em prol da apresentação do Portal Nacional de Desporto Sénior organizado pela Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS) e pela IPDJ.

Mariana Cortez