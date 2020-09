Não há soluções, há caminhos: 24 de setembro

Jesus seria triste e sisudo? Que imagem faço dele? E será que sério se opõe a alegre? Ele até disse que nos deixava o seu Espírito para que a nossa alegria fosse completa! Admirou a alegria do semeador e do ceifeiro, a do homem que encontrou o tesouro e a do pastor que encontra a ovelha perdida. E deu como exemplos do Céu a alegria das bodas, a do Pai que acolhe o filho perdido e a da mulher que acaba de dar à luz!

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.