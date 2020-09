Faleceu António Gomes de Jesus

António Gomes de Jesus faleceu esta madrugada vítima de doença prolongada. No dia 18 de outubro faria 77 anos.



Pessoas muito estimada no concelho, o Sr. Gomes, como era carinhosamente tratado não negava a ninguém um cumprimento e uma palavra.



Grande entusiasta do desporto, António Gomes jogou no U. Almeirim. Foi defesa, jogou na 3.ª Divisão e fez parte da celebre equipa que jogou no Estádio da Luz.

Depois esteve também muito ligado ao andebol, por influência do filho Daniel, e liderou durante muitos anos a secção nos 20 kms de Almeirim.



O Sr. Gomes fez dezenas de corridas de atletismo e fazia ainda parte de grupos informais de corrida em Almeirim.



Paulo Caetano, vereador do desporto, sublinha que “este Senhor que manteve sempre uma ligação com o desporto, e nestes últimos anos no relacionamento que mantivemos, nomeadamente no que diz respeito ao Andebol, foi alguém esteve sempre do lado da solução e que tinha uma forma de estar no desporto fantástica. Obrigado por toda a colaboração, ajuda e amizade. À família, esposa e filhos presto os meus sentidos pêsames. Almeirim perdeu hoje, um dos seus mais dedicados dirigentes desportivos.”



As cerimónias fúnebres ainda não estão marcadas.



(em atualização)