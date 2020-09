GNR fiscaliza transportes de bens agrícolas a granel

O Comando Territorial de Santarém deteta anualmente inúmeras irregularidades no acondicionamento e transporte da bens agrícolas a granel, particularmente no transporte de uvas, milho, melão, melancia e, especialmente, o tomate, no distrito de Santarém.

As culturas sazonais têm um peso anual importantíssimo na economia nacional, regional e local. São dessas culturas que muitos milhares de portugueses e estrangeiros veem reforçado o seu orçamento pessoal e familiar, motivo pelo qual a Guarda tem estado empenhada em sensibilizar a população no sentido de mitigar as irregularidades mais comuns.

Não obstante, durante as várias ações de fiscalização realizadas, são visíveis graves deficiências mecânicas em muitos veículos que proporcionam o transporte desta matéria prima e que, consequentemente, perturba a segurança rodoviária e a integridade física dos utilizadores da via, sendo as infrações mais comuns as seguintes:

Falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório;

Falta de inspeção periódica obrigatória;

Irregularidades na iluminação e sinalização;

Excesso de peso;

Libertação de detritos na via pública.

Nesse sentido, a GNR apela à consciência dos produtores, transportadores e a todos os intervenientes nestas culturas para a manutenção das condições de segurança rodoviária, em prol da segurança de todos.