Foi recentemente inaugurada a ponte sobre a Vala Real, conhecida por D. Manuel, no Casal Branco.

Esta infraestrutura que é, sem dúvida, uma importante mais valia para o

desenvolvimento de toda aquela vasta área agrícola, foi totalmente executada a expensas da Câmara Municipal (cerca de 450 mil euros de investimento), no prosseguimento de um esforço meritório de melhoramento de acessos e vias rurais.

Na mesma vala, pouco mais de dois quilómetros a jusante desta, já tinha sido, em 2016, requalificada a antiga e vetusta ponte centenária de Benfica

do Ribatejo e, ao seu lado, construída uma nova, com todas as condições de circulação necessárias à moderna agricultura.

Sendo Almeirim um concelho onde a agricultura tem importância económica estratégica, não é demais salientar a atenção e o esforço que

o município faz para a melhoria das condições de trabalho e progresso deste setor.

Este esforço, concretizado no terreno com as obras feitas, também assume relevo na criação das “pontes” necessárias entre os vários intervenientes,

para que todo o concelho possa usufruir das sinergias assim criadas.

Também a obra, já em curso, da reconversão das antigas instalações

do IVV num moderno Pavilhão Multiusos, será o espaço ideal para

a divulgação das diversas atividades agrícolas do concelho e montra

(nacional e internacional) da excelência dos nossos produtos. Tudo obras que refletem o empenho permanente do executivo no desenvolvimento e modernização de Almeirim.

Gustavo Costa

Partido Socialista

Opinião publicada na edição impressa de 15 agosto