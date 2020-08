Almeirim recebe setembro com espetáculos na Arena

A Arena D’Almeirim vai receber cinco eventos que junta música e tradições durante o mês de setembro.

Nos dias 5 e 19 de setembro, a Arena vai receber as fadistas Katia Guerreiro e Cuca Roseta para celebrar os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues.

No dia 11 de setembro, pelas 22h, vai decorrer a “Corrida das Vindimas” que conta com nomes como Mara Pimenta, Duarte Pinto e Filipe Gonçalves. E nos dias 24 e 26 de setembro, vai decorrer a terceira gala do jornal O Almeirinense e o concerto do cantor Paulo Gonzo.

Mariana Cortez