Coronavírus leva a mudança da Gala de Ópera

A cidade de Almeirim vai receber o espetáculo “Gala de Ópera no Jardim” no dia 12 de setembro, sábado, pelas 21:30h. Devido à Covid-19, o espetáculo já não vai decorrer no Jardim da República, mas sim no Parque Urbano situado na Zona Norte.

O espetáculo vai receber nomes da música portuguesa como FF, Ana Capote, Armando Calado, Madalena Alberto, Margarida Silva, David Ripado, Samuel de Albuquerque, Sara Madeira e Pedro Alvadia.

As entradas são livres e a plateia deve obedecer às medidas de segurança como o uso obrigatório de máscara, o distanciamento de dois metros e a higienização das mãos em álcool e gel.

Mariana Cortez