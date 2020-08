Almeirim não tem das água mais caras de Portugal

Almeirim é um dos concelhos de Portugal onde o custo do abastecimento de água não é dos mais elevado. Os dados relativos ao ano passado e apresentados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) ao Jornal de Notícias concluem que de 25 concelhos com abastecimento de água mais caros do país, 24 são de empresas privadas.

Segundo as informações do Jornal de Notícias, Santo Tirso e Trofa (ambos num total de 265,49€ num consumo mensal num encargo anual de dez metros cúbicos de água), Vila do Conde (248,43€), Carregal do Sal e Mortágua (ambos 214,04€) são cinco dos concelhos onde se paga mais em água. No entanto, Peso da Régua (43,20€), Terras do Bouro (46,50€), Penedono (54,87€), Alcácer do Sal (56,04€) e Almodóvar (56,40€) são dos concelhos onde se paga menos de abastecimento de água.

Segundo a mesma fonte, o aumento do preço da água nas faturas já levou parte da população portuguesa a organizar protestos contra este aumento.

Mariana Cortez