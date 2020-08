GNR regista aumento de veículos em excesso de velocidade, mas menos acidentes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou uma diminuição de acidentes em relação ao ano passado. Os números da GNR registaram um aumento de 146 veículos em excesso de velocidade, onde a GNR admite que o excesso de velocidade continua ser uma das principais causas de sinistralidade grave, “seja pela diminuição do tempo de reação do condutor para fazer face a um imprevisto, seja pelo agravamento das suas consequências, em resultado da maior violência do embate.”

No entanto, os dados registados pela GNR também mostraram uma diminuição na sinistralidade em relação ao ano passado.Em 2020 ocorreram 37.581 acidentes, menos 12.321 que em 2019, 188 mortos, menos 71 que no ano passado, 843 feridos graves, um decréscimo de menos 258 feridos que em 2019, 11.488 indivíduos com ferimentos ligeiros e ainda uma diminuição no número de veículos controlados, onde a GNR registou menos 895.211 em 2019.

Mariana Cortez