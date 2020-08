Ponte D. Manuel inaugurada com alguns protestos

A Ponte D. Manuel sobre a Vala, junto à Quinta do Casal Branco, foi inaugurada este domingo, dia 9 agosto com a presença do Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e alguns protestos de moradores da Azeitada.



Esta ponte vem substituir uma outra da década de 50 do século passado, tal como já tinha acontecido em Benfica do Ribatejo, inaugurada em maio de 2016. O investimento total chega aos 450 mil euros.



“Esta infraestrutura é fundamental para a agricultura do concelho em especial da freguesia de Benfica do Ribatejo. Ao Sr Secretário de Estado Nuno Russo um agradecimento especial pela presença e pelo trabalho do Ministério na partilha de objetivos comuns. É fundamental que estas e outras intervenções rodoviárias tenham apoios comunitários no futuro. Só assim seremos mais competitivos”, destacou Pedro Ribeiro.

Os moradores da Azeitada que marcaram presença na inauguração para protestar pelo fim de um caminho ao longo do combro da Vala que dava acesso direto às suas casas. Pedro Ribeiro explicou aos moradores que a Câmara tentou manter o acesso reclamado pelos moradores no novo projeto, mas o caminho, apesar de existente, não estava registado em nenhum cadastro topográfico. Houve ainda o compromisso de encontrar uma solução legal.

