Altas temperaturas alertam para risco de incêndio

Os Ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura declaram uma Declaração Alerta devido às altas temperaturas que vão atingir Portugal e que podem causar um agravamento e também aumento de incêndios rurais e florestais. A Situação de Emergência começou à meia-noite desta quarta, 6 de agosto, e vai terminar às 23H59 desta quinta-feira, 7 de agosto.

O distrito de Santarém é um dos oito distritos que vão ficar no Nível Laranja, juntamente com Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Portalegre e Porto. No aviso mais elevado permaneceram os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco, Faro e Viseu. No aviso mais baixo, encontra-se apenas os distritos de Lisboa e Setúbal.

Em Almeirim, situado no distrito de Santarém, as altas temperaturas para todo o concelho nestes dias vão atingir entre os 30 e os 38 graus de máxima. Para tal, é importante que a população almeirinense toma medidas preventivas ao risco de incêndio que possa decorrer no concelho de Almeirim e/ou no distrito de Santarém.

Os almeirinenses estão proibidos de aceder, circular e permanecer no interior de espaços florestais e de caminhos florestais, rurais e outras vias pelo qual tenham de atravessar estas áreas. A população também está proibida de realizar queimadas e utilizar fogos-de-artifício e outros artefactos, realizar trabalhos em florestas com máquinas à exceção dos bombeiros para combater os incêndios e trabalhos em espaços rurais com recurso a motorroçadoras com lâminas ou discos metálicos, corta-matos, entre outras ferramentas.

No entanto, há tarefas que a população de Almeirim pode continuar a fazer que não estão proibidas: a alimentação e abeberamento de animais, tratamento fitossanitário ou de fertilização, regas, podas, colheita e transporte de culturas agrícolas caso sejam de caráter essencial e desprovidas de florestas, matas ou materiais inflamáveis. Os almeirinenses que trabalham na área da cortiça podem extraí-la através de métodos manuais e os apicultores podem também extrair mel que for feita sem recurso a fumigações. As construções civis terão têm de adotar as medidas adequadas de mitigação de risco num incêndio rural.

A Declaração da Situação de Alerta também inclui o elevado grau de prontidão por parte da Guarda Nacional Republicana (GNR), das equipas de emergência médica, saúde pública e apoio psicossocial, a mobilização de equipas de sapadores florestais e do Corpo Nacional de Agentes Florestais e Vigilantes da Natureza.

Mariana Cortez