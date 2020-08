Estufas do Vale aposta numa nova cultura: Pak Choi

A empresa de Almeirim “Estufas do Vale” está a revolucionar o mercado na nossa região com a aposta na cultura da couve pak choi.



Depois de ter começado com a aposta no morango, agora a jovem Inês Silva decidiu mudar de negócio. A couve também conhecida como couve branca chinesa ou bok choy, foi primeiramente cultivada na China à milhares de anos atrás e aos poucos foi sendo encontra em diversos países. Pertence à família das couves, dos brócolos, das couves de bruxelas, da couve-flor, da couves-de-nabo e dos nabos.

A couve pak choi tem baixo calor calórico, 13 calorias por 100g. Tem muitos benefícios e é uma excelente fonte de vitaminas e minerais, desde vitamina A, vitamina B-6, vitamina C, vitamina K, ácido fólico, beta-caroteno, cálcio, cobre, colina, ferro, fósforo, magnésio, manganês, niacina, selênio, sódio, zinco. As couves pak choi ajudam a prevenir cancros e doenças cardiovasculares, esta couve tem imensas propriedades antioxidantes e é bastante rica em fibra o que ajuda a evitar prisão de ventre.

Esta couve é muito versátil e podem utilizar em inúmeras receitas, como por exemplo, podem consumir cruas, assar, grelhar, saltear, cozer, ou utilizar em saladas e sopas.



Aqui pode obter mais informações 243 098 274 ou estufasvale@gmail.com