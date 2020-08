A pandemia da Covid 19 obrigou a sociedade a muitas alterações, tanto no

âmbito do comportamento social, porque tiveram de ser encontradas novas

formas de nos relacionarmos, como no âmbito laboral, porque os locais de trabalho tiveram de ser adaptados e o teletrabalho passou a ser uma prática corrente e alternativa.

Também no âmbito comercial estão a acontecer mudanças significativas. O

comércio tradicional está a tentar adaptar-se às actuais circunstâncias. As plataformas de venda online que são disponibilizadas, são sempre ferramentas úteis, mas estão a ser especialmente importantes em tempos de pandemia, como alternativa ou complemento às vendas através do comércio tradicional e das lojas físicas.

Apesar das grandes empresas e marcas utilizarem há muitos anos, como

forma de venda as plataformas online, a utilização destas não era uma prática habitual dos pequenos comerciantes e empresários. No entanto, ultimamente, temos encontrado nas redes sociais os comerciantes/empresários/vendedores a mostrar e promover os seus produtos e a ter sucesso com esta forma de venda e promoção.

Em Almeirim, existe desde o final do ano de 2019 à disposição do comércio e empresas locais, uma plataforma de vendas online – a BuyOnMov – que

foi desenvolvida e disponibilizada pela MovAlmeirim, tendo como principal

objectivo trazer para o mercado online todo o comércio local e empresarial. Esta plataforma tem sido uma mais valia para os comerciantes e empresários que a ela aderiram para vender e promover os seus produtos, conseguindo assim, inovar e chegar a clientes que de outro modo não o conseguiriam.

Os tempos que atravessamos são de mudança e de adaptação e apesar de serem tempos difíceis, devem ser aproveitados para aprender e evoluir!

Teresa Aranha

PS Almeirim