Almeirinenses perto do bi-campeonato

A formação ribatejana de footgolf CCFC Ribatejo Footgolf Clube ficou a um pequeno passo do bi-campeonato nacional.



A equipa que é formada na sua maioria por jogadores do concelho de Almeirim voltou este sábado a conquistar o primeiro lugar por equipas na 6°etapa que decorreu no Circuito Nacional Dolce Campo Real em Torres Vedras. Três atletas no Top 10 da geral: 5° André Bento. 6° César Piedade. 8° Vasco Jorge. Destaque ainda no escalão de Veteranos com Rúben Vitorino na 2°posição e o mesmo resultado em Femininos para Filomena Alcobaça.



Participaram ainda nesta prova: Vitor Duarte, Artur Fernandes, Marcial Albuquerque e Nelson pires, Sandra Gonçalves e Renato Pinto. Proxima etapa será dia 5 e 6 de Setembro no Algarve, em castro Marim e pode dar já o título de campeão.