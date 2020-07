O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém, através do Posto Territorial de Almeirim no dia 29 de Julho de 2020 , pelas 22h, após diligências recuperou no interior de uma propriedade na Rua Moinho de Vento em Almeirim, um veículo trator agricola com uma caixa de carga, no valor total de 2700€, que havia sido furtado nas Fazendas de Almeirim, entre 27 e 28 de julho de 2020. O referido veículo foi entregue ao seu proprietário.