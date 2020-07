Sede Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal em Almeirim

A Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal (ASBIHP) já tem uma delegação em Portugal. Desta vez, Almeirim foi escolhida como local da delegação da ASBIHP do Ribatejo e Vale do Tejo. A morada é na Praceta do Santíssimo, nº32 em Almeirim.

A ASBIHP é uma instituição que apoia pessoas com Spina Bífida, que segundo o site oficial da CUF, esta doença “representa o defeito na formação do tubo neural (anomalias que ocorrem no desenvolvimento da medula espinal e do cérebro de alguns bebés. A instituição também apoia doentes com Hidrocefalia, uma doença caracterizada como “um acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano, dentro dos ventrículos (espaços no cérebro) ou do espaço subaracnóide”, segundo informações do Instituto De Apoio e Desenvolvimento (ITAD).

Atualmente, a ASBIHP conta com mais duas delegações no Norte e no Centro. O apoio da associação para os doentes e as suas famílias vão desde o apoio psicológico até ao logístico. Segundo o site oficial da associação, “proporcionam aos nossos utentes a aquisição de alguns produtos de consumo diário e desgaste rápido, necessários e imprescindíveis à sua condição, a preços mais reduzidos”.

Neste momento, encontra-se uma campanha aberta de recolha de fundo para ajudar pessoas com esta doença que pode consultar neste site: https://fundrazr.com/e1gvQe?ref=ab_19NlU4

Mariana Cortez