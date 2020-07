Márcio Sampaio chora na despedida

Márcio Sampaio já está em Portugal para integrar a equipa técnica de Jorge Jesus no Benfica e na despedida emocionou-se.



Nas redes sociais, o almeirinense disse que foram “13 meses de muita história para contar que terminou ontem com um excelente convívio e com as emoções a flor da pele, não fossem todos eles muito especiais. O Rafinha em lágrimas fez-me chorar com suas palavras agradecendo a nossa passagem pelo Flamengo, surpreendendo-me depois com uma mensagem sentida e o envio dessa foto que aqui público. O Michael que me ofereceu pessoalmente uma camisola sua com dedicatória especial. Não esperava”, confessa o treinador.



Márcio acrescenta ainda que se “fecha um ciclo, repleto de sucesso e histórias para contar e há histórias incríveis guardadas na memória, desde grupo especial. Eterna gratidão pelo que vivi nesta etapa da minha vida. Obrigado Flamengo.”