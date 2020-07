Tertúlia da Quinta recebe selo “Safe&Clean”

No Tertúlia da Quinta, os comeres da região e as sugestões do chefe de cozinha são um convite para sentar à mesa

As especialidades do chefe de cozinha da casa, Gonçalo Sérgio, são o toiro bravo e o pernil de porco assados no forno, o alguidar de matança com migas, o polvo na broa à tertúlia, o bacalhau assado na brasa e as cataplanas. Quem chega a Almeirim, na época de férias, quando muitos portugueses procuram as praias do sul do país, o Tertúlia da Quinta é o local certo para uma paragem num sítio onde se possa saborear as especialidades da cozinha da lezíria ribatejana.

Este estabelecimento, que cumpre todas as normas sanitárias da Direção Geral de Saúde e exibe, por isso, o Selo “Estabelecimento Saudável & Seguro” concedido pela instituição, abriu recentemente uma esplanada para proporcionar, a quem o visita, um espaço fresco e agradável ao ar livre e oferecer uma refeição ainda mais saborosa. Fazem parte das medidas regras de higienização diária e medição corporal de temperatura de toda a equipa duas vezes por dia. À entrada a receção de boas vindas é feita com passagem obrigatória no tapete desinfetante no calçado e gel desinfetante para as mãos. O uso obrigatória de máscara ao entrar e ao circular no restaurante. A quem escolhe desfrutar da sua refeição no espaço da Tertúlia é garantido que o espaço foi ajustado de forma a manter a distância legal de segurança.