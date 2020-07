Joel Simões: Mais um desafio

“Terminou para mim que tareia”, foi desta forma que Joel Simões descreveu mais um desafio que terminou no dia 5 julho: de 31 de maio a 5 de julho bateu o record pessoal em desnível positivo.



“Foram 36 dias de superação, sozinho, e por vezes acompanhado com o meu amigo Weslen Gomes, conheci novos locais e pessoas José Dias e Paulo Ferreira inclusivé treinei com o campeão, só falei com a Ana Paula Rangel um dia conheço pessoalmente, tem uma vontade e garra brutal. O desafio desencadeou novos horizontes e vontades para o futuro … Da minha parte fiquei satisfeito com a minha prestação dia a pós dia fui alcançando o patamar desejado”, conta o almeirinense.



Joel fez em 36 dias com 74 horas e 2 minutos perto de 513,20 kms e com o desnível positivo de 33.085 D+.