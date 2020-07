” Com o Passar do Vinho os Anos Melhoram”

A Confraria Enófila Nª Sra do Tejo, está a organizar, em parceria com a Federação das Confrarias Báquicas de Portugal, Provas de Vinhos Online na plataforma Zoom. Em simultâneo vão passar no facebook dos Municípios do Vinho.Vão acontecer sempre à 5ª feira pelas 18.00. Não percam!



2 de Julho – 18.00 – Casa Cadaval – Prova comentada pela enóloga Raquel Santos – Moderador Eng. Pedro Castro Rego – Grão Mestre da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo

Entrar na reunião Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84098803453?pwd=L3hrcjlhNDB0MU5GNlJYR3dRME1aUT09

ID da reunião: 840 9880 3453

Senha: 311860

9 de Julho – 18.00 – Solar dos Loendros – Prova comentada pela enóloga Teresa Nicolau – Moderadora Engª Helena Mira – Membro do Directório

Entrar na reunião Zoom

https://us02web.zoom.us/j/88643586611?pwd=QUI1UEViYWVrd3oxbDdIYlVaL1NLUT09

ID da reunião: 886 4358 6611

Senha: 070929

16 de Julho – 18.00 – Adega do Cartaxo – Prova comentada pelo enólogo Pedro Gil Franco

Entrar na reunião Zoom – Moderadora Engª Maria Vicente – Membro do Directório

https://us02web.zoom.us/j/82619092007?pwd=NmgxT3pzZkRObjBQalFHNWNwMVJqUT09

ID da reunião: 826 1909 2007

Senha: 223231

30 de Julho – 18.00 – Minoc – Prova comentada pela enóloga Rita Conim Pinto – Moderador Eng. Pedro Castro Rego – Grão Mestre da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo

Entrar na reunião Zoom

https://us02web.zoom.us/j/81966042985?pwd=MnVkbXFjdW5aRGc0enBhNjlrbmFZQT09

ID da reunião: 819 6604 2985

Senha: 872189