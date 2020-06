U. Almeirim tem que pagar quase 3 mil euros ao Footkart

A transferência de oito atletas do Footkart para o U. Almeirim na temporada 2019/2020 vai custar caro ao U. Almeirim. Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a direção de Duarte Duarte vai ter que pagar 2820 euros pelos direitos de formação ao Footkart.



O nosso jornal sabe também que poucos dias depois de ter sido eleito, Duarte Duarte reuniu com Vasco Carvalho para de vários temas, entre eles este.



O Footkart não deve abdicar do pagamento desta verba, segundo sabe o ALMEIRINENSE.



Esta não é a primeira vez que clubes do mesmo concelho e apoiados na formação pela Câmara Municipal de Almeirim fazem contratações deste género.