GNR e Câmara retiram pessoas de casa sem condições

A falta de condições de habitabilidade levou as autoridades a retiraram várias pessoas que estavam a viver numa habitação na Rua do Pinhal, que não tinha o mínimo de condições.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a casa não tinha janelas, vidros ou portas.



Estiveram durante toda a manhã vários militares do posto da GNR e um técnico da autarquia no local.