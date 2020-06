Relvado à vista

Já estão disponíveis as imagens virtuais do “novo” complexo desportivo do Fazendense. O clube divulgou na internet as imagens dos dois campos relvados.

“Finalmente chegou o tapete do novo campo às nossas instalações. Está para breve. Deixa de ser um sonho para ser uma realidade”, diz o clube em comunicado.

A relva chegou esta terça-feira, dia 5 maio, a Câmara Municipal de Almeirim e o clube assinaram o contrato programa.

Este é um investimento de cerca de 180 mil euros e vai estar ao serviço de quase 150 atletas.