Elevação a cidade e a vila assinalados com espetáculo de Custódio Castelo

Sem possibilidade de festejar com pompa e circunstância a data da elevação de Almeirim a cidade e de Fazendas a vila, devido à atual pandemia, a Câmara Municipal decidiu ainda assim assinalar a efeméride, neste caso com o concerto a realizar este sábado, dia 20, no Cine Teatro de Almeirim.



Os 120 bilhetes disponibilizados para o público de forma gratuita já esgotaram e agora só poderá ver através da Almeirinense TV.



O concerto começa às 21h30, mas as portas abrem as 20h30 e para entrar a organização vai verificar a temperatura corporal, obrigar a utilização de máscara, cumprir distanciamento social e higienização das mãos com álcool gel.