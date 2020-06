Surpresa: Futalmeirim vai ter nova equipa

O Futalmeirim agita o meio desportivo local e regional com o lançamento de uma equipa de seniores femininos. Depois de avançar com uma equipa masculina nas provas distritais e amadoras, agora surge esta surpresa.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a equipa do Futalmeirim vai ser dirigida por Inês Lopes.



“O escalão de seniores femininos esta próxima época tem um conceito um pouco diferente porque temos bastantes meninas que sobem a Seniores, outras seniores que quiseram juntar-se ao projecto que tem uma vertente forte de continuação de formação num projecto de dois anos que nos foi proposto pela mister Inês Lopes e que acreditamos faz todo o sentido”, sublinha a Presidente do Futalmeirim, Ana Carla Silva.



A líder do Futalmeirim é a convidada do próximo programa “+ Desporto” na Almeirinense TV.