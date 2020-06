Pode ser desta que acabe fibrocimento nas escolas de Almeirim

A Câmara Municipal de Almeirim vai aproveitar a linha para acabar com o fibrocimento nas escolas do concelho e avança ainda em junho com um concurso para requalificar as EB 23 Febo Moniz e de Fazendas de Almeirim.



“Com a reprogramação em curso e com o anúncio por parte do Governo de uma linha para acabar com o fibrocimento nas escolas vamos lançar para já, e ainda este mês o concurso para a requalificação das coberturas destas 2 escolas que são da nossa responsabilidade”, adianta Pedro Ribeiro na conta pessoal de Facebook.



O autarca sublinha que “no ano passado mandámos fazer os projetos de remodelacao das EB 23 Febo Moniz e de Fazendas de Almeirim à espera de uma oportunidade para os candidatar a fundos comunitários. Com a reprogramação em curso e com o anúncio por parte do Governo de uma linha para acabar com o fibrocimento nas escolas vamos lançar para já, e ainda este mês o concurso para a requalificação das coberturas destas 2 escolas que são da nossa responsabilidade.”



Um investimento deve rondar os 600 mil euros na duas escolas.