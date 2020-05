Centro de Saúde de Almeirim descontaminado

Os GIPS da GNR descontaminaram no dia 9 maio o Centro de Saúde de Almeirim. O objetivo da intervenção passava por desinfetar todo o local prevenindo assim eventuais riscos que podiam surgir.



Esta operação surge na sequência da passagem para contentores climatizados do espaço dedicado ao COVID-19, ficando todas as instalações do Centro de Saúde disponíveis para o retomar das consultas.



No dia 6 junho, o Centro de Saúde de Almeirim devido à Pandemia de COVID-19 teve de adaptar a sua resposta à população, com redução acentuada da resposta presencial, estando a funcionar na sua sede um ADC – Área Dedicada ao Covid, desde o início de abril. Esta resposta obrigou o Centro de Saúde a adaptar as suas instalações de forma a minimizar riscos para a população e para os profissionais que ali trabalham diariamente.



Com a necessidade de programar o regresso à “normalidade” em termos de consultas e exames, a Câmara disponibilizou módulos climatizados, numa fase inicial por seis meses, que foram instalados no perímetro do Centro de Saúde, onde irá funcionar o ADC de Almeirim.



Esta medida permite que as atuais instalações fiquem totalmente disponíveis para que seja possível um aumento da resposta á população no acompanhamento das suas Doenças Crónicas e na Medicina Preventiva, cumprindo o distanciamento nos espaços e medidas de segurança necessárias, mas ao mesmo tempo mantendo uma resposta independente em termos de COVID-19.



Com este regresso parcial e gradual à “normalidade” será possível que uma parte das Consultas, principalmente no grupos mais vulneráveis (Crianças, Grávidas, Doentes Crónicos e Idosos) sejam realizadas presencialmente no Centro de Saúde, devendo, no entanto, o utente aguardar o contacto da sua Unidade de Saúde para adequação dos agendamentos, mantendo se no entanto o contacto não presencial como forma principal de recorrer ao Centro de Saúde, de modo a evitar aglomerados e risco de contágio.



Também as Extensões de Saúde de uma forma faseada vão regressar ao seu normal horário de funcionamento.