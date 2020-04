Aniversário em quarentena

No dia 28 de março os 49 anos de idade. Em pleno isolamento, festejou em casa, fechado com a mulher e filhos, mas não faltou o bolo.



Como foi festejar em quarentena?

Apesar da quarentena, não deixou de ser um dia especial e bem passado com a família.



Com quem esteve?

Este ano, por razões lógicas, foi só com a esposa e os filhos.



Mas não fez a comida?

Não! Para termos todos descanso da cozinha, optei por encomendar take way de um restaurante de Almeirim. Picanha e maminha grelhada, com tudo a que tenho direito.



Normalmente fazia grandes festejos?

Nada de especial. A partir de certa idade, deixamos de querer contar os anos… Mas não deixava de ir almoçar fora com a família e amigos chegados!

Este foi o mais “pequeno”?

Foi diferente, com menos pessoas perto de mim!



Mas teve bolo?

Sim, claro, e velas também…



E recebeu muitas prendas?

Beijos, abraços e um novo telemóvel!

Normalmente formulam-se desejos. Qual foi o seu?

Só posso desejar uma coisa… Que tudo isto por que passamos agora passe bem depressa, com o mínimo possível de prejuízo para todos, especialmente de saúde. E que no fim saiamos todos para a rua para

celebrarmos todos juntos!



Como tem vivido este período?

Com preocupação e na expectativa do que ainda está para vir…



Continua a ter que trabalhar?

Sim, estou em teletrabalho.



Espera em 2021 fazer uma grande festa?

Como já tinha referido antes, a maior festa será a do dia em pudermos todos sair à rua sem preocupações…



É assinante de O Almeirinense?

Não. Talvez porque no meu local de trabalho tenho acesso ao jornal, em papel…





Assim, deixe-me dizer-lhe que vamos oferecer-lhe um ano de assinatura pelo seu aniversário.

Fico muito agradecido pela vossa prenda de aniversário. Um bem haja para todos… Ah… E fiquem seguros em casa!!!