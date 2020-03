Temperaturas chegam aos 27 graus

De acordo com o IPMA esta semana começa com um céu nublado com nuvens altas, com uma temperatura mínima de oito graus com chance de chegar a 21 °C de máxima, o vento ser fraco com direção a norte.

Na terça-feira, teremos um céu pouco nublado com uma subida da temperatura máxima de 25°C em relação ao dia anterior, com também uma descida da temperatura mínima de sete graus Celcius, o vento será fraco com direção a Norte.

Na quarta-feira, a temperatura mínima será de 9°C em relação a terça feira, mantendo a temperatura máxima de 27°C, sem chance de precipitação, com um vento fraco na direção a Norte.

Na quinta-feira, teremos uma subida de temperatura mínima com 11°C e com uma descida da temperatura máxima de 24°C de máxima, com um vento fraco na direção Noroeste.

Na sexta-feira, estará um céu pouco nublado por nuvens altas com 10°C de mínima e uma subida da temperatura máxima de 22°C com um vento fraco na direção Noroeste.

No sábado, teremos pouca mudança em relação a sexta-feira apenas com ceu pouco nublado, a temperatura mínima nove graus e uma máxima de 23ºC, o vento será fraco e com Direção ao Noroeste, com 2% de chance de precipitação.

No domingo, ficará um céu pouco nublado com uma descida da temperatura mínima de oito graus Celcius com 19°C de máxima, iremos ter um vento fraco com direção a Noroeste, com uma probabilidade de precipitação de 24%.



João Rosário e João Shirley