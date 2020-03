Portas atrasam obras das piscinas

As obras de requalificação das piscinas municipais de Almeirim vão ficar prontas no final de março, mas há um atraso no fornecedor das portas o que vai levar a obra a ser entregue só no final de abril.



O processo de requalificação teve início em setembro de 2018.



“Dada a necessidade de as manter em funcionamento essa intervenção tem sido feita por fases, num investimento superior a 500 mil euros. Sabemos que as obras provocam sempre constrangimentos mas no final estou certo que valerá a pena”, detalhou Pedro Ribeiro.